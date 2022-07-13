Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими и воздушными: полезный лайфхак

Одна ошибка при стирке полотенец может легко испортить изделия

Регулярная стирка и сушка могут сделать волокна полотенец жесткими и колючими, поэтому важно знать, при какой температуре и с какими средства их стирать. Один из неожиданных помощников, которой поможет сохранить приятный вид изделий, уксус, многие опытные хозяйки уже давно используют его при стирке.

Как пишет издание Express, полотенца могут стать колючими и жесткими уже после нескольких стирок, но есть способы сохранить их мягкими. Среди прочего, эксперты советуют заменить смягчитель для ткани обычным уксусом: этот лайфхак работает просто превосходно.

Первое правило, которое нужно знать всем: обязательно стирайте полотенца отдельно от другого белья, чтобы избежать попадания цвета или волокон на красивые чистые полотенца. Имейте также в виду, что новые полотенца нельзя стирать вместе с теми, которые у вас уже есть.

Кроме того, чтобы полотенца оставались мягкими, очень важно не перегружать стиральную машину. Полотенцам нужно много места внутри барабана, так они будут "дышать" и правильно ополаскиваться. Если вы попытаетесь набить слишком много полотенец, то получите слипшуюся кучу с влажными участками повсюду, в итоге вещи будут колючими и жесткими.

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При стирке полотенец рекомендуется использовать уксус: просто добавьте его в качестве кондиционера. Дело в том, что смягчитель ткани на самом деле не подходит для полотенец и лишь накапливается на волокнах, образуя корку.

Также эксперты советуют не добавлять слишком много моющего средства при стирке полотенец, так как оно может не полностью выполоскаться, а это тоже неблагоприятно скажется на мягкости изделий.

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