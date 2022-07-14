Названо неожиданное средство против комаров: справляется мгновенно

От некоторых запахов комары улетают за секунды

Комары – одни из самых назойливых насекомых, с которыми мы сталкиваемся в своих жилищах летом. Неприятен не только их противный писк, а и возможность быть покусанным. В супермаркетах представлено много химических репеллентов против этих крылатых, но не менее действенно работают и натуральные средства. Комары не переносят многие запахи, поэтому против них применяют самодельный чесночный спрей или же эфирное масло мяты. А еще, как оказалось, им не нравится сильный аромат кофейной гущи.

О лайфхаке с кофейной гущей, который поможет избавиться от комаров в доме, пишет издание Express. По словам экспертов, кофейная гуща может действовать как эффективное средство от этих вредителей.

Так, кофейная гуща может помочь отпугнуть комаров, а также других насекомых, таких как осы и пчелы. Суть лайфхака заключается в сжигании кофейной гущи. При горении кофейная гуща издает запах, который мгновенно отпугивает насекомых. Комары восприимчивы к запахам и больше не будут приближаться к вашему месту обитания.

Добавим, что проворачивать манипуляцию против комаров необходимо в безопасном месте, где это не может никого ранить или вызвать пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мух также можно ликвидировать экологичным способом. Эти крылатые просто терпеть не могут запах гвоздики. С помощью пряности вы можете легко сделать отличный "отпугиватель" этих вездесущих насекомых.

Тогда как с мошками можно справиться за одну ночь с помощью самодельной приманки. Вам потребуются подручные средства, которые стоят копейки.