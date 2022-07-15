Как отмыть следы от скотча или наклеек: способ, который справляется с любой грязью

От наклейки или скотча не остается ни следа.

При покупке новой мебели или посуды на ней часто приклеены ценники, логотипы, этикетки или что-то может быть примотано скотчем. Каким-то волшебным образом, но эти наклейки совсем не отдираются, а при попытках это сделать оставляют после себя липкий слой, который после превращается в пылесборник. Ранее мы писали, как убрать следы от скотча на стекле, а теперь рассказываем, как справиться с этой проблемой.

Эффективными способами, которые справляется даже со старым липким следом, поделилось издание belnovosti. Все эти способы помогут вам быстро и эффективно справиться с проблемой "прикипевших" наклеек и скотча.

Как без труда отмыть следы скотча или наклеек

Первый способ — использование соды. Место с клеем нужно тереть этим порошком. Этот метод рабочий, однако, чтобы оттереть грязь, нужно будет потрудиться.

Второй способ — фен и водка. Сначала нужно нагреть горячим воздухом наклейку, а после подцепить ее ножом и убрать сколько получится. Все что осталось нужно убрать тряпкой, смоченной водкой.

Сначала нужно нагреть горячим воздухом наклейку, а после подцепить ее ножом и убрать сколько получится. Все что осталось нужно убрать тряпкой, смоченной водкой. Также эффективный метод — подсолнечное масло. Этот способ подходит для стеклянных изделий. Бумажную салфетку нужно пропитать масло и положить на место с наклейкой и оставить на ночь. После смойте это все горячей водой с помощью хозяйственного мыла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью пищевой соды почистить раковину на кухне.