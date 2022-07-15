Всего одна функция "отчистит" крышку мультиварки от жира и накипи

В результате активного использования этот чудо-прибор нуждается в эффективной чистке

Это устройство есть практически на каждой кухне. С помощью мультиварки можно приготовить различную выпечку, супы и гарниры, йогурты.

Однако, если после приготовления блюда с мытьем чаши не возникает никаких проблем, то отчистить от жира и накипи крышку устройства гораздо сложнее, особенно, если она несъемная. Как пишет Ukr.Media, есть легкий способ очистки, который никак не повредит саму мультиварку.

Как отчистить жир на крышке мультиварки

Смахните салфеткой все крошки и прилипшие остатки пищи. Затем заполните чашу водой и включите режим "На пару" на 10-15 минут. После этого уберите всю налипшую грязь с внутренней поверхности крышки с помощью обыкновенной мягкой салфетки.

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