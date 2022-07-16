Как легко и просто очистить смеситель до блеска: хитрость, которая не требует "химии"

Вы забудете о покупных чистящих средствах

Мы уже писали, как эффективно очистить засор в раковине. Теперь рассказываем, как почистить смеситель без специальных дорогих средств.

Чтобы не тратить деньги на бытовую химию, для удаления пятен, разводов, подтеков и налета на смесителе понадобится всего одна вещь. И это обычная фольга, пишет cpykami.

Как очистить смеситель фольгой

Берем небольшой кусочек обычной фольги — сомните его, но не сильно плотно. Протираем им смеситель. Беспокоиться о том, что фольга как-то обдерет покрытие, не стоит. Чистый отмытый смеситель натираем полиролью, воском или подобным пленкообразующим защитным средством.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить душевой шланг от налета. Сделать это можно за секунды с помощью простого подручного ингредиента.