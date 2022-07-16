Зачем класть влажную салфетку в машинку во время стирки: народная хитрость

Эта хитрость помогает решить одну насущную и надоедливую проблему.

Поверьте, это только звучит странно, однако уксус, соль, сода и булавки могут пригодиться во время стирки. Также многие домохозяйки во время стирки используют обычные влажные салфетки. Как и для чего они — читайте далее.

Оказывается, всего одна влажна салфетка может решить одну очень надоедливую и раздражающую проблему, с которой сталкиваются многие домохозяйки, а особенно те у кого есть коты или собаки, пишет belnovosti. Что же это за проблема?

Для чего класть в стиралку влажную салфетку

Иногда вместе с бельем в машинке оказывается также мусор и шерсть, которые не смываются и после оседают на чистой одежде. Чтобы избежать этой проблемы, как раз и используют влажную салфетку.

Важно, не использовать салфетки на бумажной основе, ведь во время стирки они размокнут и станут причиной еще большей проблемы. Также нельзя использовать варианты, если в их состав входят красящие вещества, ведь они могут полинять и окрасить белье.

Ранее "Телеграф" писал, что запах у одежды может появляться из-за загрязненной стиральной машины. Есть два простейших способа решить эту проблему.

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