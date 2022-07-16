Нужна только свечка: эффективный лайфхак, как избавиться от мух

Избавиться от назойливых мух можно с помощью самодельной ловушки.

Одна из самых неприятных "особенностей" лета — это вездесущие насекомые, типа комаров и мух, которые не дают спокойно наслаждаться отдыхом и теплой погодой. Однако не стоит расстраиваться, ведь избавиться от мух можно с помощью натурального спрея из эфирных масел, или с помощью самодельной ловушки.

Чтобы изгнать мух из жилища можно воспользоваться простым народным средством, для которого нужна только свечка, пишет belnovosti. Поэтому если вам надоело гоняться за мухами с мухобойкой или вы больше не хотите тратить деньги на различные клейкие ленты или специальные химические средства, то этот способ точно для вас.

Как избавиться от мух с помощью свечи

Для изготовления ловушки возьмите свечу, тарелку и воду.

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В блюдце налейте побольше воды.

Зажгите свечу, поставьте ее в центр тарелки и выключите свет в комнате.

Подождите, пока мухи слетятся на свет и не смогут выбраться из воды.

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