Всего 1 ингредиент идеально прочистит трубы от засорения и жирного налета

От засора, а также неприятного запаха, не останется и следа

Остатки еды и другие отходы могут легко образовать засор в раковине. Это чревато не только неприятным запахом, а и невозможностью нормально слить воду. Для прочистки труб в раковине вместо дорогостоящей "химии" опытные хозяйки используют одно простое средство.

Как пишет Ukr.Media, легко и эффективно прочистить трубы от засорения и жирного налета можно с помощью таблеток для посудомоечной машины.

Как избавиться от засора в раковине

5 таблеток для посудомоечной машины заливаем двумя чайниками кипятка. Переливаем все в раковину и ждем, пока вода стечет. Оставляем в таком виде на ночь на 6 часов (раковиной пока не пользуемся). На следующий день наливаем полную раковину горячей воды из-под крана. Ждем, пока она стечет, смыв остатки чистящего раствора в трубах.

Читайте также: Категория Lifestyle Что нельзя смывать в раковину и унитаз: вы будете удивлены Эти предметы лучше отправлять в мусорное ведро, если вы не хотите потом устранять засор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от засора в раковине можно также с помощью другого средства, которое вы легко найдете у себя в доме. Речь о стиральном порошке, который отменно справляется с засорами, в частности, в ванной комнате.