Как хранить хлеб, чтобы он долго не черствел: хитрость наших бабушек

Благодаря этому способу, вы получите больше шансов, что продукт не зачерствеет и не заплесневеет очень быстро.

"Хлеб — всему голова" — пословица, которую наверняка знают все, как и то, что к этому хлебобулочному изделию нужно относиться с уважением. Не зря ведь в народе даже есть категорические запреты о хлебе. Однако далее речь пойдет не о них, а о правильном хранении этой выпечки.

Если хлеб хранить неправильно, то он быстро черствеет и плесневеет, и его приходится выбрасывать, а это как раз неуважение к изделию. Плюс ко всему это также и дополнительная трата денег, ведь новую буханку домой купить нужно. Что же делать, чтобы хлеб дольше сохранялся свежим, пишет belnovosti.

Как правильно хранить хлеб

Чтобы хлеб хранился дольше и не портился, можно воспользоваться одной хитростью, которую применяют умелые хозяйки. Хитрость достаточно проста: все, что нужно сделать — это в хлебницу или контейнер, где обычно хранится мучное изделие, крупную соль.

Также соль можно заменить кубиками рафинированного сахара. Эти специи помогут поддерживать оптимальный уровень влажности, который необходим для продолжительного хранения хлеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро испечь хлеб на сковороде.