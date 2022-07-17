Почему щетина на зубных щетках разных цветов

Неожиданное объяснение дала простая учительница из Канады

Людей интересуют многие вопросы, которые касаются их жизни и жизни в целом. Некоторые вещи и события не вызывают у нас ярких эмоций, ведь мы думаем, что все должно иметь свое предназначение. Например, многие наши читатели и не догадывались, что даже кухонные губки разноцветные неспроста. Это касается и щетинок разных цветов на зубных щетках.

О том, что это не какой-то маркетинговый ход, рассказала канадская учительница по имени Джесс в своем TikTok-аккаунте. По ее словам, с помощью цвета обозначается количество зубной пасты, которую нужно наносить на щетину.

Зачем щетину на зубных щетках делают разных цветов

"Наименьший участок, выделенный цветом, который обычно располагается в верхней части щетки, показывает, какое количество зубной пасты вам необходимо использовать на самом деле. Обычно она примерно из горошину", — заявила она.

Этот принцип касается и зубных щеток для детей, только в этом случае цветной элемент чаще всего находится в центре, а не сверху.

Ранее блогерша из США Кэролайн Соломон показала в TikTok, как быстро высушить мокрую одежду в домашних условиях.