Два простых средства, которые отпугнут комаров из дома: отменный лайфхак

Против комаров существует хороший самодельный репеллент

Комары – одна из летних проблем. Из-за их писка невозможно уснуть ночью, к тому же, эти насекомые могут неприятно кусаться. К счастью, справиться с комарами в доме очень просто. Нужно только знать, какие запахи их мгновенно отпугивают.

Существует масса химических репеллентов против комаров, но их легко заменить на натуральную альтернативу. О лайфхаке по борьбе с комарами в доме пишет издание Express. Для трюка, который за секунды отпугнет крылатых, нужны лишь два ингредиенты: лимон и бутоны гвоздики.

Лимоны и гвоздика — проверенный способ отпугнуть комаров от вашего дома. Как оказалось, комары просто ненавидят запахи этих продуктов. Чтобы отпугнуть комаров из жилища, вам всего лишь необходимо разрезать лимон пополам и вставить в него бутоны гвоздики с обеих сторон. Просто разложите такие "ловушки" в тарелки и поставьте в разных местах по дому. Это средство от комаров очень эффективно, при чем натуральное и безопасное для использования в помещении.

Напомним, избавиться от комаров в доме можно и с помощью еще одного самодельного средства. Мало кто знает, но сильный запах чеснока отлично действует на этих насекомых. Так что от натурального раствора, который легко сделать в домашних условиях, комары улетят за секунды.

Как ранее рассказал "Телеграф", справиться с вездесущими мухами в доме поможет простая ловушка из подручных материалов. Главный ингредиент для такой приманки есть на каждой кухне.