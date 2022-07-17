Не спешите выбрасывать: как кусок старого мыла может пригодиться дома

Опытные хозяйки натирают старое мыло и используют при уборке

Вероятно, в каждом доме где-то в шкафу ванной завалялся кусок старого мыла, будь то туалетное, стиральное или хозяйственное. Даже в залежавшемся и затвердевшем виде это мыло пригодиться в уборке дома и не только, так что не спешите его выбрасывать.

Как пишет издание Express, с помощью старого мыла можно очистить предметы домашнего обихода и даже обувь. Остатки мыла могут быть применены во многих случаях.

Лайфхак №1

Натрите кусок мыла и положите его в маленькие сетчатые мешочки. Их можно положить в чемоданы, различные ящики в спальне или повесить в шкафу.

Лайфхак №2

Натертый кусок мыла также можно положить в бутылку с теплой водой, чтобы получить жидкое средство. Хорошо встряхните емкость и оставьте на час до использования. Такое самодельное мыло можно использовать, если у вас закончился стиральный порошок. Просто налейте средство в отделение дозатора.

Лайфхак №3

С помощью натертого мыла можно справиться с неприятным запах в обуви. Всего лишь положите натертое мыло в кроссовки, и получите более свежий запах. Перед тем, как снова надеть обувь, вытряхните мыло.

Лайфхак №4

Если вам надоели запотевшие зеркала, кусок мыла — хороший способ справиться с этим. Мыло можно растереть по сухому зеркалу, а затем отполировать салфеткой из микрофибры. Таак вы предотвратите запотевание зеркал и душевых кабин. Только убедитесь, что вы протираете полностью сухую поверхность.

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