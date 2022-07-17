Почему нельзя мыть плитку и затирку отбеливателем и чем его заменить: лайфхак опытных хозяек

Удалить стойкие пятна с плитки и затирки можно с помощью подручных средств

Плитка на кухне или в ванной комнате может со временем покрыться пятнами и обесцвечиваться. Большая часть затирки состоит из пористого материала, поэтому грязь, мусор, мыльная пена и вода впитываются в нее. Такие накопления способствуют росту бактерий, плесени и грибка. Казалось, вернуть блеск плитки может отбеливатель, но это не так.

Как пишет издание Express, эксперты предостерегают от использования аммиака и отбеливателя, когда дело доходит до очистки затирки для плитки. Дело в том, что такие вещества со временем не только разрушат затирку, но и сделают ее еще более грязной, оставив после себя пленку, которая еще больше притягивает грязь.

К счастью, есть отличная альтернатива агрессивным химикатам. Пищевая сода и столовый уксус — естественные методы очистки затирки для плитки. Для этого сделайте пасту из двух частей пищевой соды и одной части воды и нанесите ее на затирку с помощью старой зубной щетки или щетки с жесткой щетиной. Затем наполните пульверизатор уксусом и распылите его на смесь. Используйте зубную щетку или щетку для затирки, чтобы удалить грязь. Наконец, тщательно промойте затирку водой.

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