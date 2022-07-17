Как отбелить пожелтевший и посеревший тюль: копеечное средство, которое вернет занавескам белизну

Вернуть белизну посеревшему или пожелтевшему тюлю достаточно легко и просто.

Увы, но со временем белые вещи желтеют и теряют свой красивый внешний вид, а особенно обидно, когда такое случается с белыми красивыми занавесками. А ведь белоснежные и воздушные тюли создают особую и уютную атмосферу в жилище.

Если тюль потемнел, не следует спешить выбрасывать его и покупать новый, ведь его можно легко отбелить, пишет belnovosti. Одно копеечное средство легко решит эту проблему.

Как отбелить тюль, который пожелтел или посерел

Вам понадобиться:

вода – 6 литров.

крупная соль – 1 стакан.

стиральный порошок.

нашатырный спирт.

Соль и порошок смешайте в воде, опустите в раствор тюль и оставьте на 1-2 часа в зависимости от степени загрязнения. После замачивания занавеску слегка помните прямо в воде,и смените грязную воду на чистую. Туда добавьте 3-4 ст. л. нашатырного спирта и стиральный порошок и снова оставьте тюль на 30-60 минут.

После занавеску, не полоская и не отжимая, сразу положите в стиральную машину. Выберите режим полоскания, и следите, чтобы температура была не выше 40 градусов. И обязательно без отжима.

Ранее "Телеграф писал, как сделать так, чтобы одежда после стирки не тускнела, и как вернуть яркость выцветшим вещам.