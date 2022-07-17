Как отбелить пожелтевший и посеревший тюль: копеечное средство, которое вернет занавескам белизну
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Вернуть белизну посеревшему или пожелтевшему тюлю достаточно легко и просто.
Увы, но со временем белые вещи желтеют и теряют свой красивый внешний вид, а особенно обидно, когда такое случается с белыми красивыми занавесками. А ведь белоснежные и воздушные тюли создают особую и уютную атмосферу в жилище.
Если тюль потемнел, не следует спешить выбрасывать его и покупать новый, ведь его можно легко отбелить, пишет belnovosti. Одно копеечное средство легко решит эту проблему.
Как отбелить тюль, который пожелтел или посерел
Вам понадобиться:
- вода – 6 литров.
- крупная соль – 1 стакан.
- стиральный порошок.
- нашатырный спирт.
Соль и порошок смешайте в воде, опустите в раствор тюль и оставьте на 1-2 часа в зависимости от степени загрязнения. После замачивания занавеску слегка помните прямо в воде,и смените грязную воду на чистую. Туда добавьте 3-4 ст. л. нашатырного спирта и стиральный порошок и снова оставьте тюль на 30-60 минут.
После занавеску, не полоская и не отжимая, сразу положите в стиральную машину. Выберите режим полоскания, и следите, чтобы температура была не выше 40 градусов. И обязательно без отжима.
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