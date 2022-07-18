Чем нужно закрыть окно в жару, чтобы в доме стало прохладнее: необычный лайфхак

Спастись от жары поможет подручное средство

В жару наши жилища нагреваются до температуры, в которой весьма некомфортно находиться. В связи с этим, каждый ищет любой способ сохранить прохладу и снизить температуру в своем доме, желательно как можно дешевле. К счастью, просто лайфхак решит проблему с невыносимой жарой в квартире.

Как пишет издание Express, вместо дорогостоящих вентиляторов и кондиционеров можно использовать более бюджетные средства для борьбы с жарой. Существует малоизвестный трюк для поддержания прохлады в доме, для которого требуется всего лишь рулон фольги, который обычно используется для запекания блюд в духовке.

Разверните фольгу и закройте ею окна в доме, особенно те, сквозь которые проходит прямой солнечный свет. Можно закрепить фольгу с помощью скотча. Дело в том, что фольга отлично отражает солнечные лучи. Поскольку на окна не будет попадать прямой солнечный свет, температура внутри дома останется ниже, чем снаружи. В результате ваше жилище перестанет напоминать теплицу, а температурный режим в комнатах будет комфортным. Такое покрытие сможет эффективно сохранять прохладу в помещении и поможет снизить затраты на электроэнергию, особенно в жаркие летние месяцы. Стоит добавить, что за счет гибкости материала вы можете использовать фольгу для покрытия любых поверхностей и окон различной формы.

Эксперты отмечают, что данный материал полностью практичен и безопасен. Фольга не плавится от длительного воздействия прямых солнечных лучей и тем более не воспламеняется при нагревании, так как обладает невероятно высокой термостойкостью.

Ранее "Телеграф" рассказал, что спастись от жары в доме можно с помощью самодельного кондиционера.