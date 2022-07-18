Огурцы будут свежими более 2 месяцев: 4 способа, как хранить овощи в холодильнике

Вопрос — как хранить огурцы свежими — чрезвычайно актуальный

В середине лета огурцов очень много после сборки урожая. Их не успеваешь закатывать, делать салаты, чтобы не пропали, а уже через пару месяцев ходишь по грядке в поисках хотя бы одного плода.

У дачников возникает резонный вопрос, как хранить огурцы, чтобы они оставались свежими более 2 месяцев и дольше. Как пишет belnovosti, есть много советов, которые работают с переменным успехом.

Как продлить свежесть огурцов в холодильнике

Намачиваем марлю, кладем огурцы и отправляем в пакет. Каждый плод оборачиваем бумажным полотенцем, кладем в целлофановый пакет и храним на полке для овощей около двух недель. В пакет складываем огурцы стоя, хвостиками вниз. Аккуратно наливаем холодную воду, примерно 2-3 см, чтобы хвостики оказались в жидкости. Отправляем в холодильник и периодически подливаем воду. Хранятся огурцы так не более 30 дней. Огурцы просушиваем, отправляем в пакет с молнией-застежкой. Храним без доступа воздуха. Так плоды могут пролежать 2-2,5 месяца.

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