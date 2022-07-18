Пожелтел или посерел тюль: всего 1 копеечное средство легко отбелит занавеску

Если тюль потемнел, не спешите выбрасывать его и покупать новый

Со временем белые вещи желтеют и теряют свой белоснежный вид. Увы, но с белыми красивыми занавесками такое случается очень часто.

Чтобы вернуть занавеске свой первоначальный вид, можно воспользоваться недорогим средством, пишет belnovosti.

Как отбелить пожелтевший или посеревший тюль — рецепт раствора

Понадобится:

вода – 6 литров

крупная соль – 1 стакан

стиральный порошок

нашатырный спирт

Смешиваем соль и порошок в воде и опускаем в раствор тюль. Оставляем на 1-2 часа. После замачивания слегка мнем тюль в воде. Грязную жидкость сливаем и набираем 6 литров чистой. Добавляем туда 3-4 ст. л. нашатырного спирта и стиральный порошок. Снова замачиваем занавеску 30-60 минут. После тюль сразу кладем в стиральную машину. Выбираем режим полоскания (не выше 40 градусов, без отжима). Просушиваем тюль.

Ранее "Телеграф" писал, как вернуть яркость выцветшим вещам.