Матрас будет идеально чистым: простой ингредиент справится даже со старым пятном

Почистить матрас можно даже в домашних условиях

Со временем матрас "напитывается" пылью, становится грязным и сереет, а иногда в нем даже могут поселиться пылевые клещи, но с ними, к слову, можно справиться даже без агрессивной химии. Поэтому очень важно соблюдать гигиену и регулярно чистить матрасы. Тем более, что это несложно сделать в домашних условиях и без лишней траты средств.

Как пишет издание Express, избавиться от пятен на матрасе, даже если они въелись в ткань, можно с помощью простых подручных ингредиентов. Блестящую чистоту вашему матрасу обеспечат пищевая сода, обычный уксус и вода.

Чтобы вывести пятно с матраса необходимо сделать смесь для очистки. Для этого возьмите половину уксуса и половину воды и смешайте в пульверизаторе. Распылите раствор на пятно и промокните чистой тканью, повторяйте эту манипуляцию, пока пятно не исчезнет. Затем посыпьте это место пищевой содой и пропылесосьте матрас через час. Только потом можно дать матрасу высохнуть на воздухе. По желанию, в самодельное чистящее средство можно добавить каплю вашего любимого ароматного масла. Вы удивитесь, но такие элементарные средства мгновенно удалят загрязнения на матрасе и он будет выглядеть, словно вы только привезли его из магазина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью элементарных домашних средств справиться с плесенью в ванной комнате.

А также мы писали, почему нельзя мыть швы на плитке отбеливателем и какое средство поможет очистить затирку до блеска.