Чем ни в коем случае нельзя выводить желтые пятна на одежде от солнцезащитных средств: только испортите вещь

Солнцезащитные средства предотвратят солнечный ожог, но иногда оставляют некрасивые следы на одежде

Солнцезащитный крем — незаменимый летний продукт, без которого не обойтись в жаркую погоду и тем более на отдыхе. И хотя этот защитный лосьон отлично подходит для нашей кожи, но от неприглядных желтых пятен, которые он оставляет на белой одежде, иногда просто невозможно избавиться.

Как пишет издание Express, одного стирального порошка часто бывает недостаточно, чтобы избавиться от стойких желтых следов, но есть несколько других средств, которые помогут очистить загрязненные вещи. Главное преимущество – это натуральные ингредиенты, а не химические отбеливатели.

Пятна, которые оставляют солнцезащитные средства на волокнах тканей, могут напоминать ржавчину. Казалось бы, нужно просто взять пятновыводитель и постирать одежду, но это, как выяснилось, только усугубит проблему. Дело в том, что их ингредиенты могут смешиваться с химическими веществами в солнцезащитном креме и ускорять процесс "ржавчины", что еще больше затруднит выведение пятна.

Лучше обезжирить пятно с помощью естественных средств. Нанесите средство для мытья посуды на пятно, а затем замочите пятно в равных частях уксуса и воды. Или же намочите изделие холодной водой, выдавите сок свежего лимона и щедро посыпьте поваренной солью. Оставьте на ночь и утром будете довольны результатом. Кроме того, хороший помощник – 100-процентное эвкалиптовое масло, его нужно нанести на пятно не более чем на 15 минут и затем смыть.

Ранее "Телеграф" писал, как легко и просто вывести жирное пятно с одежды при помощи двух простых средств.