Как вывести пятна на светлой замшевой обуви: "секретные" способы, которые работают на 100%

Вывести пятно на замшевой обуви можно быстро и без проблем.

Замшевая обувь — это всегда очень красиво и "богато", однако прежде чем покупать себе такую пару, нужно понимать, что они очень быстро пачкаются. Носить такую обувь нужно всегда предельно осторожно. Однако если так случилось, что она сильно запачкалась, не стоит расстраиваться и нести обувь в химчистку. Народные методы — способ решения этой проблемы.

Как сообщает prostoway, народные лайфхаки могут справиться не со всеми загрязнениями, важно учитывать особенности материала и сложность некоторых пятен. Как же вернуть прежний вид замшевой обуви с помощью средств, которые есть в каждом доме.

Как вывести пятно с замшевой обуви

Первый способ — подержите обувь над паровым куполом, а после протрите грязное место сухой тряпкой;

Второй способ — используйте раствор перекиси водорода (1 ч. л. перекиси на 1 стакан воды и 1 ч. л. спирта). Смочить губку в полученной жидкости и протрите пятна;

Третий способ — смешайте зубной порошок, мел и тальк. Такая смесь хорошо очищает жирные пятна или сложные черные загрязнения;

Четвертый способ — 1 столовую ложку уксуса разведите в 1 литре воды и протрите обувь;

И пятый способ — обработайте загрязнения раствором нашатырного спирта и соды. Пропорции — 1/2 ч. л. нашатырного спирта и 3 ч. л. соды.

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