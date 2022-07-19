От жира не останется и следа: какое копеечное средство отмоет стеклянную дверцу духовки

Есть один эффективный кухонный ингредиент, который удалить пригоревший жир со стекла духовки

Духовой шкаф или обычная духовка очень часто используются, поэтому их необходимо регулярно чистить. Со временем жир и грязь могут накапливаться внутри духовых шкафов, особенно на стекле, и вызывать появление неприглядных пятен. К счастью, с этим очень просто справиться.

Как пишет издание Express, внутреннюю часть духовки нельзя чистить, пока она еще горячая, а когда прибор остывает – многие уже забывают о появившихся там загрязнениях. В итоге жир может накапливаться. Очистка стеклянной дверцы духовки не составит большого труда, есть естественный, но эффективный способ привести ее в порядок с помощью простого уксуса.

К стеклу духового шкафа могут прилипать остатки пищи, а еще там образуются жирные подтеки. Лучший способ очистить стекло — использование обычного уксуса с небольшим количеством пищевой соды. Натуральный чистящий раствор не менее эффективен, чем агрессивные химические средства.

Чтобы очистить засохший жир с грязной стеклянной дверцы духовки, возьмите ткань из микрофибры, уксус, пищевую соду, пустую бутылку из-под распылителя, бумажное полотенце и кухонное полотенце. Откройте стеклянную дверцу духового шкафа и сотрите всю грязь и жир со стеклянной дверцы бумажным полотенцем. Затем сделайте чистящую пасту, смешав 65 г пищевой соды с водой, пока не образуется влажная смесь. Смочите тряпку из микрофибры горячей мыльной водой и сотрите излишки запекшегося жира и грязи.

Читайте также: Категория Lifestyle Отмыть противень духовки поможет монета: необычный лайфхак Нестандартный метод мытья противня удивит эффективностью

Нанесите чистящий раствор на внутреннюю сторону стеклянной дверцы духовки и оставьте его не менее чем на 15-20 минут. Затем промойте салфетку из микрофибры, смочите ее еще раз горячей мыльной водой и сотрите пасту. Далее можете наполнить пульверизатор уксусом и слегка обрызгать дверцу духовки, оставшаяся паста будет пениться при контакте с уксусом. Затем удалите излишки пасты и пены с дверцы духовки и отполируйте стекло чистой слегка влажной тканью.

Ранее "Телеграф" писал, как легко и просто вывести жирное пятно с одежды при помощи двух простых средств.