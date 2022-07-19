С помощью одного продукта окна будут просто сиять от чистоты: неожиданный лайфхак

Об этом способе мытья окон мало кто знает

Окна загрязняются как снаружи, так и изнутри и требуют регулярной очистки. Главное задание – отмыть стекло до блеска и не оставить некрасивых разводов. Справиться с этой задачей, как оказалось, можно даже без использования химических моющих из супермаркета.

Как пишет издание Express, лайфхак по мытью окон, который включает в себя чайные пакетики, давно витает в социальных сетях. Вы удивитесь, но этот способ реально отлично работает. После нестандартной мойки окна сияют чистотой и блестят.

Чтобы вымыть окна, сделайте несколько простых манипуляций. Сначала возьмите пару пакетиков черного чая, положите их в стеклянную посуду и залейте кипятком. Дайте настояться, выньте пакети и оставьте жидкость на некоторое время. Чрезвычайно важно дать черному чаю остыть при мытье окон, ведь слишком горячая жидкость может повредить стекло. Считается, что в черном чае есть составляющие, которые действуют как чистящее средство и растворяет грязь и жир. Возьмите чистую губку, намажьте черным чаем поверхность окна и затем осторожно потрите ее. Грязь будет исчезать просто на глазах.

Напомним, после мытья окна следует отполировать. Для этого опытные хозяйки используют кусок замшевой ткани. Нехитрый трюк поможет не оставить на стекле ни одного развода или подтека.

Ранее "Телеграф" писал, что отмыть зеркало до блеска без разводов можно с помощью простого овоща. Мало кто знает об этом действенном средстве.