В доме не будет ни одного комара: какой запах быстро отпугнет назойливых насекомых

Определенная свеча поможет прогнать комаров из жилища

Комары становятся типичной проблемой во многих домах в летние месяцы, особенно в жаркую погоду. Под их противный писк иногда невозможно уснуть, а еще они могут доставлять неудобства укусами. Благо, эти насекомые ненавидят некоторые запахи, в том числе травянистого, пряно-ароматического растения цитронеллы. Так что их легко отпугнуть из вашего жилища.

Существуют химические репелленты против комаров, но лучше сначала попробовать естественные методы борьбы с ними. Как пишет издание Express, хорошо отпугивают комаров свечи с цитронеллой.

Цитронелла — это распространенная натуральная и эффективная пикантная трава, которая работает против комаров, поскольку они не выносят ее запаха. Свеча будет не только издавать приятный травяной и цветочный запах, но и отпугнет кусачих насекомых. Купить свечи цитронеллы можно онлайн или в магазине, цены могут быть разными, но не слишком высокими, учитывая стопроцентную эффективность данного средства. Как альтернативу можно купить спрей на основе цитронеллы или же вовсе выращивать это растение в горшках или в саду.

Ранее "Телеграф" писал, что также справиться с надоедливыми комарами в летнюю пору поможет простая "ловушка". Для ее создания потребуются два ингредиента, которые есть в каждом доме.

А также мы сообщали, что избавиться от мух в доме можно с помощью натурального спрея, который проще простого изготовить самостоятельно. Он моментально отпугнет вредных насекомых, при этом обойдется вам в копеечную сумму.