Как правильно пылесосить ковер: многие делают это не так

Пылесос есть почти в каждой квартире, однако далеко не все правильно пользуются им.

Что может быть проще, чем пропылесосить? А вот и нет. Как оказалось, даже такое на первый взгляд простое дело, имеет свои правила, которые, кстати, многие делают неправильно.

Чтобы пропылесосить ковер или другие поверхности, достаточно лишь "пройтись" щеткой устройства по запыленным местам, однако делать это нужно правильно, ведь тогда от процедуры не будет никакого толку. Об этом пишет belnovosti.

Как правильно пылесосить

Первая распространенная ошибка — "чем быстрее, тем раньше закончу". Если слишком быстро перемещать щетку, то пылесос попросту не успеет собрать всю пыль и грязь. Поэтому спешить никак нельзя.

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Вторая распространенная ошибка — как правильно пылесосить вдоль или поперек ковра. Правильного ответа нет, ведь щетку пылесоса нужно двигать зигзагом.

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