Как правильно пользоваться капсулами для стирки: многие хозяйки упускают важную деталь

Желательно перед использованием капсулы, прочитать инструкцию на упаковке.

Мы уже много раз писали о том, как уксус, соль, сода и булавки могут пригодиться во время стирки, однако часто они и не нужны, и с загрязнениями на одежде порошок может справиться и в одиночку. Главное правильно им пользоваться. А так как сейчас намного популярнее стали капсулы для стирки, которые соединяют в себе и порошок и кондиционер, а иногда и отбеливатель или пятновыводитель, то важно знать, как их правильно использовать.

Вроде как ничего сложного: закинул в барабан к грязным вещам и все, однако не так это все просто. Многие домохозяйки забывают несколько достаточно важных деталей, которые влияют на качество стирки, пишет belnovosti.

Как правильно использовать капсулы для стирки

Одна капсула содержит определенную дозу моющего, которая рассчитана на конкретную норму белья. Поэтому она маленькая "таблеточка" не даст сверхъестественного результата, если вы загрузите машинку полностью. Перед стиркой обязательно прочитайте инструкцию, в которой указана эффективность одной капсулы на определенный вес и степень загрязнения вещей.

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Не забывайте, что в состав некоторых капсул входят пятновыводители, ополаскиватели и другие усилители, поэтому, чтобы избежать порчи вещей, важно белье сортировать.

Капсулу для стирки нужно класть непосредственно в барабан перед загрузкой белья, при этом желательно расположить ее у задней стенки барабана, чтобы она не застряла в резиновом уплотнителе.

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