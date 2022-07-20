Как правильно пользоваться капсулами для стирки: многие хозяйки упускают важную деталь
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Желательно перед использованием капсулы, прочитать инструкцию на упаковке.
Мы уже много раз писали о том, как уксус, соль, сода и булавки могут пригодиться во время стирки, однако часто они и не нужны, и с загрязнениями на одежде порошок может справиться и в одиночку. Главное правильно им пользоваться. А так как сейчас намного популярнее стали капсулы для стирки, которые соединяют в себе и порошок и кондиционер, а иногда и отбеливатель или пятновыводитель, то важно знать, как их правильно использовать.
Вроде как ничего сложного: закинул в барабан к грязным вещам и все, однако не так это все просто. Многие домохозяйки забывают несколько достаточно важных деталей, которые влияют на качество стирки, пишет belnovosti.
Как правильно использовать капсулы для стирки
- Одна капсула содержит определенную дозу моющего, которая рассчитана на конкретную норму белья. Поэтому она маленькая "таблеточка" не даст сверхъестественного результата, если вы загрузите машинку полностью. Перед стиркой обязательно прочитайте инструкцию, в которой указана эффективность одной капсулы на определенный вес и степень загрязнения вещей.
- Не забывайте, что в состав некоторых капсул входят пятновыводители, ополаскиватели и другие усилители, поэтому, чтобы избежать порчи вещей, важно белье сортировать.
- Капсулу для стирки нужно класть непосредственно в барабан перед загрузкой белья, при этом желательно расположить ее у задней стенки барабана, чтобы она не застряла в резиновом уплотнителе.
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