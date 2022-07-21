Никакого белого налета в цветочных горшках: лайфхаки, которые быстро очистят комнатные растения от плесени

Несколько простых средств помогут привести комнатные цветы в порядок

В горшках с комнатными цветами часто может появляться белый налет из-за грибковой инфекции. Плесень можно увидеть на листьях, стеблях и почве, и она может даже поражать плоды некоторых растений. К счастью, с этой проблемой можно справиться с помощью подручных средств.

Как пишет издание Express, белую плесень в горшках с комнатными растениями можно легко вытеснить с помощью нескольких уловок. Агрессивные и дорогостоящие химикаты не понадобятся, а нужны лишь несколько предметов домашнего обихода.

Отметим, что плесень может затруднить фотосинтез растения. Чаще всего белая корочка в цветочных горшках появляется из-за чрезмерного полива. Дело в том, что почва, которая часто бывает влажной или промокшей и не имеет возможности высохнуть, идеальное место для размножения белой плесени.

Как избавиться от белого налета в горшках с комнатными цветами

Масло нима можно использовать для удаления с растений некоторых вредителей, а также для белой плесени. Смешайте две чайные ложки масла нима с водой в распылителе. Обильно наносите раствор на растение каждые несколько дней, пока плесень не исчезнет.

Жидкость для полоскания рта, как ни странно, эффективна в проблеме с налетом на почве в цветочных горшках. Смешайте одну часть жидкости для полоскания рта с тремя частями воды и нанесите на участки с плесенью. Не переусердствуйте, чтобы не "сжечь" листья.

С помощью обычного уксуса так же можно побороть плесень на растениях. Смешайте две столовые ложки яблочного уксуса с литром воды и распылите на участки с грибком.

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