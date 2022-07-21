Как легко отмыть следы скотча или наклеек: названы лучшие способы

Убрать липкие следы помогут подручные средства

Эффективной защитой окон от силы ударной волны является скотч. В этом убедились украинцы, когда россияне начали бомбить города. Однако, когда приходит время снимать скотч или другие наклейки, тут возникают проблемы.

После сдирания на стекле или зеркале остаются липкие следы, к которым со временем прилипает пыль, волосы, шерсть и прочий мусор. Опытные хозяйки пользуются разными лайфхаками, чтобы избавиться от этой проблемы. О трех самых лучших способах рассказываем ниже.

Как отмыть следы скотча или наклеек с помощью соды

Место с клеем натираем обычной содой. Этот метод рабочий, однако придется немного потрудиться.

Как отмыть следы скотча или наклеек с помощью фена

Берем фен, нагреваем горячим потоком воздуха скотч или наклейку. Далее подцепляем ее ножом и убираем настолько, насколько получится. Остатки протираем салфеткой, смоченной водкой. Затем протираем поверхность насухо.

Как отмыть следы скотча или наклеек с помощью растительного масла

Пропитываем им бумажную салфетку и накладываем на место с наклейкой. Так оставляем на ночь. Затем отправляем под горячую воду и смываем с помощью хозяйственного мыла.

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