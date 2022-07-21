Укр

Уберет даже кровь: где можно нестандартно использовать средство для мытья окон

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как отчистить пятно на ковре Новость обновлена 21 июля 2022, 16:18
Как отчистить пятно на ковре

У средства есть удобная альтернатива

Со средством для мытья окон можно не только мыть окна, но и применят его на других загрязненных объектах.

Это чистящее средство используется хитрыми хозяйками для множества действий, экономя деньги и время. Например, при удалении пятен с ковра. Как пишет lifter, средства для мытья окон могут удалять не только обычные пятна, но также и следы от мочи домашних животных или кровь.

Как удалить пятно на ковре с помощью средства для мытья окон

Понадобится:

  • средство для мытья окон,
  • теплая вода,
  • миска,
  • пульверизатор
  • две сухие тряпки.

Используем сухую ткань, чтобы впитать как можно больше жидкости, потом средство для мытья окон и теплую воду в соотношении 1:1, чтобы смочить другую ткань. Промокаем пятно, пока не исчезнет.

Если пятно высохло, вотрите мягкой щеткой раствор для окон в пятно. Промойте участок на ковре небольшим количеством чистой воды, используя точно такой же метод, как описано выше.

Ранее "Телеграф" писал, что очистить ковер поможет одно простое средство. К тому же, оно не "съест" цвет.

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#Уборка #Чистка #Ковры #Лайфхаки