Уберет даже кровь: где можно нестандартно использовать средство для мытья окон
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У средства есть удобная альтернатива
Со средством для мытья окон можно не только мыть окна, но и применят его на других загрязненных объектах.
Это чистящее средство используется хитрыми хозяйками для множества действий, экономя деньги и время. Например, при удалении пятен с ковра. Как пишет lifter, средства для мытья окон могут удалять не только обычные пятна, но также и следы от мочи домашних животных или кровь.
Как удалить пятно на ковре с помощью средства для мытья окон
Понадобится:
- средство для мытья окон,
- теплая вода,
- миска,
- пульверизатор
- две сухие тряпки.
Используем сухую ткань, чтобы впитать как можно больше жидкости, потом средство для мытья окон и теплую воду в соотношении 1:1, чтобы смочить другую ткань. Промокаем пятно, пока не исчезнет.
Если пятно высохло, вотрите мягкой щеткой раствор для окон в пятно. Промойте участок на ковре небольшим количеством чистой воды, используя точно такой же метод, как описано выше.
Ранее "Телеграф" писал, что очистить ковер поможет одно простое средство. К тому же, оно не "съест" цвет.