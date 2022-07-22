Как отмыть стеклянную крышку с металлическим ободком: нужно всего 2 компонента

Именно под металлическим ободком скапливается жир

Стекло имеет гладкую поверхность. Вроде бы жиру и другой грязи на таких крышках не за что "зацепиться", однако здесь есть слабое место — металлический ободок, под которым со временем скапливается грязь и жир.

Рассказываем, как очистить стеклянные крышки от застарелого жира и убрать его из-под металлического ободка. Понадобится всего 2 ингредиенты — хозяйственное мыло (его нужно натереть на терке или заменить жидким мылом) и кальцинированная сода.

Как отчистить устаревший жир на стеклянной крышке сковородки

Стеклянные крышки складываем в подходящую емкость, после чего добавляем в нее хозяйственное мыло (300 мл) и 5 ​​столовых ложек соды. Наливаем горячую воду, чтобы крышки были ею полностью закрыты, и оставляем их замачиваться на час. Средство можно усилить, добавив еще небольшое количество соды и мыла. Отмываем пятна жира и грязь под металлическим ободком с помощью старой зубной щетки.

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