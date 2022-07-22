Будет двигаться как по маслу: что делать, если заедает молния
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Если начала заедать застежка на штанах, отправляйтесь на кухню за одной вещью
Молния – удобная и распространенная застежка для одежды. Однако бывает, что в самый неподходящий момент она начинает заедать.
Причиной этого может быть застрявший клочок ткани или даже простая нить, пишет ukr.media. Если визуальный осмотр ни к чему не привел, стоит воспользоваться одним методом, и тут нам пригодится лист пергаментной бумаги.
Что делать, если начала заедать молния на штанах
Складываем пергаментную бумагу в несколько раз и тщательно протираем молнию по всей длине. Это приведет к тому, что замок покроется тончайшим слоем воска, благодаря которому бегунок будет двигаться как по маслу.
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