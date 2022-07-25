Эффективный раствор для чистки дивана, после которого он будет как новый: хитрость от горничных

Все ингредиенты для приготовления средства есть на вашей кухне.

Как почистить старый диван

Вам не потребуется никаких дорогостоящих компонентов, все ингредиенты для чистящего раствора можно найти на каждой кухне. Итого, вам понадобиться — уксус и жидкое моющее средство.

Все ингредиенты смешайте в таких пропорциях: в литр воды влейте 2 столовые ложки 9%-ного уксуса и добавьте столько же моющего средства. Тщательно все перемешайте, чтобы моющее хорошо растворилось в воде, и оставьте на несколько минут, чтобы средство настоялось. Затем щеткой нанесите средство на обивку дивана и хорошо потрите его. Оставьте диван в таком виде на 40 минут, а после протрите поверхность сидений насухо.

Напомним, справиться с комками в подушке тоже легко в домашних условиях. Для этого необходимо постирать подушку вместе с теннисным мячиком. Подробнее об этом лайфхаке ранее писал "Телеграф".