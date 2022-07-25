Как легко убрать шерсть с любимой одежды до последней ворсинки: странный, но эффективный лайфхак

Эта проблема знакома всем владельцам домашних животных

Если вы забыли купить специальный ролик для чистки вещей от шерсти домашних любимцев, на выручку могут прийти проверенные народные, а тем более недорогие методы.

Необычным, но эффективным лайфхаком поделились на сайте Ukr.Media. Специалисты рекомендуют использовать в этом случае обычные капроновые колготки. Подойдут и носки, изготовленные из капрона.

Как убрать шерсть животных с одежды

Надеваем чулочно-носочное изделие на руку и несколько раз проводим по покрытому шерстью участку. Так шерсть переместится с поверхности одежды на капроновое изделие.

Ранее "Телеграф" писал, как без хлопот убрать пятна пота на одежде. Необязательно покупать специальные пятновыводители. Действенным лайфхаком поделилась блогерша из Австралии Шантель Мила в TikTok.