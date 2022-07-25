Ловушка от комаров, которую можно сделать своими руками: используется и на улице
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Эти надоедливые насекомые — одни из самых актуальных летних проблем
Если справиться с мухами в доме поможет простой натуральный спрей, то избавиться летом от комаров еще проще.
Специальные покупные средства, к сожалению, не всегда отличаются своей эффективностью, а в редких случаях могут навредить человеку. Поэтому стоит воспользоваться одним простым лайфхаком для борьбы с комарами, который будет абсолютно безопасным — смастерить ловушку, которая будет эффективна как дома, так и на улице.
Как сделать ловушку для комаров
Берем обычную пластиковую бутылку и отрезаем у нее горлышко (не выбрасываем). Заполняем емкость 200 мл теплой воды, в которой растворяем 50 г сахара. После остывания добавляем в бутылку 1 г дрожжей. Не перемешиваем. Вставляем отрезанное горлышко в бутылку горловиной вниз и оборачиваем всю конструкцию газетой.
Размещаем ловушку в темном месте.
Ранее "Телеграф" писал, что справиться с комарами в летнюю пору поможет еще одна эффективная ловушка. Для ее создания потребуются два ингредиента, которые есть в каждом доме.