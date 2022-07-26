Зачем класть губку в стиральную машинку во время стирки: избавит вас сразу от нескольких проблем

Этот лайфхак особо полезен владельцам домашних животных.

Головная боль многих владельцев домашних животных — это как избавиться от постоянной шерсти на одежде, которая остается даже после стирки. Однако расстраиваться не стоит, как и опускать руки, ведь есть несколько способов, как избавиться от волосков и шерсти на одежде. О способе с влажной салфеткой мы уже писали, а теперь поделимся еще одной хитростью с губками.

Благодаря этой хитрости стирка вещей в машинке будет намного эффективнее. Помимо удаления маленьких волосков и шерсти, губки помогут справиться с еще одной проблемой, пишет belnovosti. Какой именно — читайте далее.

Для чего класть губку в стиралку во время стирки

Если на ваших вещах присутствует шерсть домашних животных — просто вместе одеждой в барабан стиральной машинку загрузите и обычную губку. Она как магнит соберет на себя все мелкие волоски, волосы, мусор и шерсть.

Более того, губка уменьшит количество катышков на одежде. Поэтому использование такого лайфхака сделает стирку более качественной и эффективной.

Ранее "Телеграф" писал, что запах у одежды может появляться из-за загрязненной стиральной машины. Есть два простейших способа решить эту проблему.

А также мы рассказывали, как с помощью теннисного мяча можно убрать комки из подушки. Ловкий трюк вернет подушкам мягкость и воздушность.