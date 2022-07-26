Идеально очистить кухню от липкого жира можно одним средством, который стоит копейки
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Рассказываем, как сделать простое и эффективное домашнее средство против жира и нагара
После приготовления обеда вокруг варочной плиты, да и почти по всей кухне, остаются жирные брызги, странные пятна и другие грязные разводы. Кухонные грязные поверхности можно отчистить не только растительным маслом, но и еще одним недорогим средством, который можно легко сделать своим руками.
Отметим, что жир со временем покрывается слоем пыли и превращается не в самое приятное зрелище. Для того чтобы от него избавиться, понадобится водка (50 мл), столовый уксус 6% (50 мл), 1 ч. л. хозяйственное (или дегтярное) мыло или средство для мытья посуды.
Как отчистить кухню от жирных пятен
В чаше смешайте водку, столовый уксус, 100 мл воды, мыло (или чистящее средство). Переливаем все в бутылку с пульверизатором. Разбрызгиваем средство на кухонный гарнитур. Жесткой щеткой очищаем загрязнения. По мере необходимости добавляем еще чистящее средство. Затем смываем мягкой губкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить духовку от жира до идеальной чистоты.