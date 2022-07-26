Идеально очистить кухню от липкого жира можно одним средством, который стоит копейки

Рассказываем, как сделать простое и эффективное домашнее средство против жира и нагара

После приготовления обеда вокруг варочной плиты, да и почти по всей кухне, остаются жирные брызги, странные пятна и другие грязные разводы. Кухонные грязные поверхности можно отчистить не только растительным маслом, но и еще одним недорогим средством, который можно легко сделать своим руками.

Отметим, что жир со временем покрывается слоем пыли и превращается не в самое приятное зрелище. Для того чтобы от него избавиться, понадобится водка (50 мл), столовый уксус 6% (50 мл), 1 ч. л. хозяйственное (или дегтярное) мыло или средство для мытья посуды.

Как отчистить кухню от жирных пятен

В чаше смешайте водку, столовый уксус, 100 мл воды, мыло (или чистящее средство). Переливаем все в бутылку с пульверизатором. Разбрызгиваем средство на кухонный гарнитур. Жесткой щеткой очищаем загрязнения. По мере необходимости добавляем еще чистящее средство. Затем смываем мягкой губкой.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить духовку от жира до идеальной чистоты.