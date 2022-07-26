Очистить конфорки от жира и грязи можно за 5 минут: хитрость за копейки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5531
Вам не придется пользоваться химическими чистящими средствами
Есть разные способы очистки плиты от жира и других загрязнений. Однако нередко хуже всего отчищаются именно конфорки газовой плиты.
Если их не чистить своевременно, то въевшийся жир и другие загрязнения могут навсегда испортить внешний вид бытового прибора. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт чистки конфорок, которым вы можете поделиться со своими знакомыми.
Как очистить конфорки от жира за 5 минут
Замачиваем в растворе из 2 л воды и пакетика лимонной кислоты. В кипящую воду всыпаем кислоту и размешиваем, в готовом растворе замачиваем конфорки на 5-10 минут. Можно также добавить 1 ч. л. уксуса и потереть конфорки губкой, чтобы въевшаяся грязь побыстрее отвалилась.
Ранее "Телеграф" писал, как раз и навсегда избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Необычный метод удивит эффективностью.