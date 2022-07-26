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Очистить конфорки от жира и грязи можно за 5 минут: хитрость за копейки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как почистить конфорки газовой плиты
Как почистить конфорки газовой плиты

Вам не придется пользоваться химическими чистящими средствами

Есть разные способы очистки плиты от жира и других загрязнений. Однако нередко хуже всего отчищаются именно конфорки газовой плиты.

Если их не чистить своевременно, то въевшийся жир и другие загрязнения могут навсегда испортить внешний вид бытового прибора. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт чистки конфорок, которым вы можете поделиться со своими знакомыми.

Как очистить конфорки от жира за 5 минут

Замачиваем в растворе из 2 л воды и пакетика лимонной кислоты. В кипящую воду всыпаем кислоту и размешиваем, в готовом растворе замачиваем конфорки на 5-10 минут. Можно также добавить 1 ч. л. уксуса и потереть конфорки губкой, чтобы въевшаяся грязь побыстрее отвалилась.

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#Уборка #Кухня #Чистка #Плита #Лайфхаки