Всего 10 минут - и как будто ничего и не было: работающий способ, как отстирать пятно от шоколада

Реально работающие способы, которые эффективно очищают вещи.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины, у которых есть маленькие дети, ведь малыши как никто наслаждаются поеданием шоколада: испачкано может быть все что угодно. Однако бывают таки е проколы и у взрослых. Результат в итоге один — нужно быстро избавляться от пятна, чтобы вещь не была испорчена. Ранее мы рассказывали, как вывести пятно от вина на белых вещах, а теперь поговорим про шоколад.

Очень важно быстро застирать пятно, ведь так вывести его будет намного проще, пишет издание prostoway. А для этого вам понадобиться средство, которое есть на каждой кухне (и это не уксус).

Как вывести пятно от шоколада

Испачканную в шоколаде вещь сразу же отложите от другой стирки, чтобы не замазать и другую одежду. После в миску налейте немного теплой воды и замочите в ней грязную вещь так, чтобы вода только немного покрывала ткань. Пятно должно быть сверху. На него налейте средство для мытья посуды. Выжидаем 10 минут, полощем и от шоколада не остается и следа.

Если от шоколадного пятна остался жирный след, то на помощь придет обычная зубная паста. Однако можно использовать только самую обычную белую пасту без красителей, чтобы не испортить одежду. Натрите пятно пастой и после отправьте вещь на обычный режим стирки.

Ранее "Телеграф" писал, как вывести пятна от травы на одежде.