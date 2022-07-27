Чем обработать обувь, чтобы она не воняла: это простое подручное средство есть в каждом доме

С помощью одной уловки обувь перестанет неприятно пахнуть

После того, как вы сняли кроссовки или кеды, вы часто можете почувствовать неприятный запах. Особенно неловко, если "душок", исходящий от вашей обуви, услышат и окружающие люди. Как оказалось, избавиться от неприятного запаха в обуви довольно просто. Нужно только знать необходимое средство.

О лайфхаке, который моментально справится с воняющей обувью, пишет издание Express. Главный секрет заключается в одном подручном компоненте – медицинском спирте. Что важно, он наверняка найдется в аптечке любого дома, и даже если покупать это средство, не потребуется больших трат.

С помощью чего убрать неприятный запах в обуви

Не все знают, что обычный спирт пригодится в борьбе с неприятным запахом в обуви. Для этого трюка просто наполните небольшую миску медицинским спиртом, смочите раствор ватным тампоном и нанесите его на всю подошву обуви.

Кроме того, вы можете налить медицинский спирт в пульверизатор и нанести смесь на внутреннюю часть обуви.

Поскольку медицинский спирт является природным антисептиком, он дезинфицирует обувь и естественным образом нейтрализует запах.

Напомним, убрать вонь в кроссовках можно еще и с помощью пищевой соды. Ее можно завернуть в ткань, будь то даже старые носки, и положить внутрь обуви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет вывести пятна на светлой замшевой обуви. Если так случилось, что она сильно запачкалась, не стоит расстраиваться и нести туфли или ботинки в химчистку. Есть несколько простых способов, которые легко вернут обуви надлежащий вид.