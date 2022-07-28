Этот натуральный запах мгновенно отпугнет моль: действенный лайфхак

Избавиться от моли в жилище можно даже без агрессивной бытовой химии

Моль может испортить ваш гардероб, любимые шторы и даже прогрызть дырки в мягкой мебели. У этих вредителей сильное обоняние, которое домовладельцы могут использовать в своих интересах, чтобы отпугнуть ночных вредителей.

Как пишет издание Express, избавиться от моли в доме можно даже без дорогостоящих химических репеллентов. Как оказалось, кедр — отличный вариант для отпугивания моли из жилища.

Моль не любит кедр. Хотя он приятно пахнет для людей, он сильно отпугивает насекомых, в том числе этих ночных мотыльков. Кедр маскирует запах натуральных тканей, а также придает одежде и белью свежий приятный аромат.

Кедровые блоки для защиты от моли можно купить в магазине. Просто положите блоки в корзины или среди сложенных свитеров и футболок. Они будут эффективны в течение примерно трех месяцев. Кроме того, можно отшлифовать древесину кедра и использовать в доме.

Кедр должен иметь достаточно сильный запах, чтобы быть эффективным.

Ранее "Телеграф" рассказал, как отпугнуть мух с помощью самодельной ловушки. Понадобятся лишь подручные средства.

Также поможет в борьбе с насекомыми в летнее время натуральный спрей для отпугивания мух или ловушка с яблочным уксусом. Изготовить их очень просто.