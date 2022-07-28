Это средство за 10 минут справится с засором в раковине или душевой кабине: простейший лайфхак

Разблокировать канализацию очень просто и дешево, если знать "секретные" ингредиенты

В ванной комнате могут часто возникать засоры в раковине или же душевой кабине. В сливных отверстиях часто скапливаются волосы, мыло и шампунь. На кухне же "пробки" могут появиться из-за остатков пищи или масла.

Как пишет издание Express, разблокировать сток в домашних условиях совсем несложно. И даже не нужно покупать агрессивную бытовую химию. Наиболее распространенное решение проблемы с засорами в ванной комнате или кухне — использование комбинации пищевой соды, столового уксуса и кипящей воды.

Пищевая сода, обычный уксус и кипяток — натуральный метод борьбы с засорами, но невероятно эффективный. Так, вылейте кипяток в канализацию, затем всыпьте пищевую соду и стакан обычного уксуса и оставьте на 10 минут. Затем налейте еще один чайник кипятка, чтобы очистить отверстие.

Напомним, помогут ликвидировать "пробку" в раковине также обычные таблетки для посудомойки. Мало кто знает, но капсулы для посудомоечной машины могут пригодиться в уборке жилища и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от засора в раковине можно также с помощью другого средства, которое вы легко найдете у себя в доме. Речь о стиральном порошке, который отменно справляется с засорами, в частности, в ванной комнате.