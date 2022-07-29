Застиранные белые вещи со старыми пятнами можно очень просто отбелить в стиралке

После этого вы перестанете закупать дорогие отбеливатели

Со временем любые белые вещи становятся с желтым оттенком, на них появляются невыводимые пятна, да и сама вещь начинает выглядеть застиранной. Вернуть белым вещам изначальную белизну можно очень просто. Главное знать некоторые лайфхаки.

Как пишет domosedy, постирать их можно в стиральной машинке с порошком и другими дополнительными средствами, которые есть в каждой аптечке — перекисью водорода и нашатырным спиртом.

Как отбелить вещи в стиральной машине

В лоток высыпаем обычный порошок, 100 мл перекиси водорода 3% и 100 мл нашатырного спирта. Включаем цикл стирки (60 градусов). Ждем, пока вещи пропитаются водой и нагреются, затем нажимаем на паузу. Оставляем стиралку в таком виде на пол часа, затем запускаем цикл стирки снова. Достаем и высушиваем вещи.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить цвет одежды при стирке. А также рассказывал, как освежить и вернуть ослепительность белому белью.