Как вернуть белизну пожелтевшей эмалированной кастрюле: станет как новая, а нужен всего-то 1 ингредиент
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Очень простой и недорогой метод очистки эмалированной кастрюли
Для того чтобы кухонная посуда дольше сохраняла свою белизну, необязательно покупать для этого различные покупные средства. Отчистить кухонную утварь можно средствами, сделанными в домашних условиях.
Например, отмыть пожелтевшую эмалированную посуду бывает не так просто, пишет domosedy. Однако хитрые хозяйки не заморачиваются с чисткой, а просто используют таблетки для посудомоечной машины.
Как отбелить пожелтевшую эмалированную кастрюлю
Опускаем 1 таблетку в кастрюлю з горячей водой, доводим до кипения и кипятим 15 минут на небольшом огне. Затем сливаем воду в раковину, а кастрюлю промываем под проточной водой, удаляя остатки грязи и мыла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.