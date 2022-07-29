Чем нужно мыть окна, чтобы на них не было разводов: простая хитрость

Опытные хозяйки знают, как отполировать окна после мойки и добиться идеального блеска

Разводы – основная проблема, которая может возникнуть после очищения окон в доме, особенно если приходится оттирать стекло от скотча. Идеально вымыть окна на самом деле просто, да и не нужна дорогостоящая бытовая химия.

Как пишет издание Express, секрет безупречного результата мойки окон заключается в виде домашнего предмета первой необходимости, который есть в каждом шкафу: пищевой соды. Избавиться от разводов поможет проверенный лайфхак, для которого нужно одна определенная ткань.

Пищевая сода — это естественное и удобное решение, и немаловажно – стоит сущие копейки. Это подручное средство с легкостью удаляет любой тип грязи, пыли или другого мусора. Первый шаг, который вам нужно сделать, насыпать пищевую соду на чистящую салфетку. Затем протрите стекло: не делайте это с сильным напором, сода эффективно справляется с загрязнениями даже при аккуратных движениях. Далее необходимо смыть соду со стекла: наполните небольшую емкость чуть теплой водой и другой тряпкой удалите порошок с поверхности.

Если вы хотите получить безупречный блеск стекла, то рекомендуется полировать окно после его высыхания, используя сухую мягкую замшевую ткань. С помощью такой манипуляции на стекле не останется разводов. Салфетки из микроволокна мягкие и обладают мощными свойствами, которые удаляют грязь. Тем не менее, всегда полезно полировать окна замшевой тканью, чтобы гарантировать блестящие результаты.

Ранее "Телеграф" писал, каким раствором натереть стекла после очищения, благодаря которому окна будут оставаться чистыми целый год. Изготовить его легко в домашних условиях.