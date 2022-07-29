Как разморозить холодильник за 10 минут: простой лайфхак

Подручный бытовой прибор ускорит процесс разморозки

На разморозку холодильника может уйти очень много времени. Если вам необходимо справиться с этой задачей быстрее, то есть возможность ускорить процесс. Для этого вам понадобится бытовой прибор, который есть в каждом доме.

О лайфхаке по размораживанию холодильника за 10 минут пишет издание Express. Если у вас нет времени оставлять холодильник выключенным и открытым на несколько часов, воспользуйтесь феном. Как оказалось, неожиданный помощник в уборке значительно сэкономит время и усилия.

Так, просто используйте фен в горячем режиме в течение нескольких минут, а затем в холодном режиме. Этот бытовой прибор красиво и быстро справиться с задачей разморозить холодильник. Отметим, что не следует подносить его слишком близко к капающему льду.

На разморозку холодильника с помощью фена уйдет всего лишь 10 минут. Добавим, что в этих же целях можно использовать отпариватель.

Напомним, отмыть холодильник до идеальной чистоты можно с помощью двух копеечных средств, которые легко найдутся на вашей кухне.

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