Укр

Что делать, если после стирки полиняли вещи: способ, который вернет цвет не только белой, но и яркой одежде

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
61
Как спасти вещи, которые покрасились во время стирки Новость обновлена 30 июля 2022, 08:44
Как спасти вещи, которые покрасились во время стирки

Не стоит сразу выбрасывать вещи, которые полиняли, ведь их можно еще спасти.

Часто бывает так, что во время стирки случаются небольшие неприятности, которые существенно уменьшают ваш гардероб. К примеру, при неправильно выбранном режиме стирки, или неудачной сортировке, вещи могут полинять. Ранее мы уже писали, как вернуть белым вещам изначальную белизну, а теперь рассказывает, как спасти одежду, которая покрасилась во время стирки.

Как сообщает prostoway, есть проверенный временем метод, который подойдет для отбеливания не только белых вещей, но и цветных. Благодаря этому способу, вам не придется выбрасывать испорченную вещь или отправлять ее на тряпки.

Что делать, если вещи при стирке изменили цвет

Вам понадобится:

  • 5 л горячей воды
  • 1/2 стакана порошка
  • 1 ст.л. кислородного отбеливателя
  • 1 ст.л. растительного масла

Смешайте все ингредиенты до однородности и погрузите вещи так, чтобы они были полностью в воде. Оставьте одежду в этом растворе пока вода не остынет. В основном это занимает 2-3 часа. Стоит отметить, что нужно вещи периодически переворачивать, чтобы они равномерно отбеливались.

После того как вода остынет, отправьте одежду в стиральную машинку на ваш обычный режим для стирки. В машинку ничего добавлять уже не нужно.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить цвет одежды при стирке. А также рассказывал, как освежить и вернуть ослепительность белому белью.

Теги:
#Стирка