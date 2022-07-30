Что делать, если после стирки полиняли вещи: способ, который вернет цвет не только белой, но и яркой одежде

Не стоит сразу выбрасывать вещи, которые полиняли, ведь их можно еще спасти.

Часто бывает так, что во время стирки случаются небольшие неприятности, которые существенно уменьшают ваш гардероб. К примеру, при неправильно выбранном режиме стирки, или неудачной сортировке, вещи могут полинять. Ранее мы уже писали, как вернуть белым вещам изначальную белизну, а теперь рассказывает, как спасти одежду, которая покрасилась во время стирки.

Как сообщает prostoway, есть проверенный временем метод, который подойдет для отбеливания не только белых вещей, но и цветных. Благодаря этому способу, вам не придется выбрасывать испорченную вещь или отправлять ее на тряпки.

Что делать, если вещи при стирке изменили цвет

Вам понадобится:

5 л горячей воды

1/2 стакана порошка

1 ст.л. кислородного отбеливателя

1 ст.л. растительного масла

Смешайте все ингредиенты до однородности и погрузите вещи так, чтобы они были полностью в воде. Оставьте одежду в этом растворе пока вода не остынет. В основном это занимает 2-3 часа. Стоит отметить, что нужно вещи периодически переворачивать, чтобы они равномерно отбеливались.

После того как вода остынет, отправьте одежду в стиральную машинку на ваш обычный режим для стирки. В машинку ничего добавлять уже не нужно.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить цвет одежды при стирке. А также рассказывал, как освежить и вернуть ослепительность белому белью.