Как сделать натуральный освежитель воздуха для дома: проверенная хитрость с простым апельсином

От неприятного, затхлого запаха не останется и следа

От различных запахов в доме избавиться часто бывает не так-то просто. Мы уже писали о том, как убрать запаха старости в квартире, а теперь рассказываем о неожиданном способе, который освежит воздух в помещении на долгое время.

Затхлый воздух, которым неприятно дышать, появляется не только в доме со старой мебелью, но даже в современных квартирах с евроремонтом. Если уборка и длительное проветривание не помогает освежить помещение, то на помощь может прийти освежитель воздуха, который можно самостоятельно сделать с натуральных ингредиентов.

Как избавиться от затхлого запаха в доме с помощью апельсина

Берем один крупный плод и убираем с него кожуру. Ее можно измельчить на кусочки миниатюрного размера. Затем отправляем растительный материал в стеклянную банку. Сверху вливаем стакан уксуса и закрываем емкость. Выжидаем в течение 7 дней. После этого процеживаем жидкость, переливаем ее в бутылку с распылителем. Добавляем пару капель эфирных масел лимона и апельсина, чтобы раствор получился насыщеннее. Обрабатываем средством все поверхности в доме, включая ковры и шторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавить одежду из секонд-хенда от неприятного запаха.