Кроссовки будут как новые: 5 самых крутых способов для чистки белой обуви

Благодаря этим лайфхакам, мечты о белоснежной обуви станут реальностью.

Белые кеды или кроссовки — это наверняка самая популярная обувь на лето. Она очень стильная и подходит практически под все, однако у нее есть один большой недостаток — она очень быстро пачкается и достаточно трудно вернуть обуви былую белизну. Однако сделать это можно, зная некоторые хитрости. К примеру, как правильно чистить белую обувь зубной пастой.

Как вернуть белой обуви прежний вид, пишет prostoway. Стоит отметить, что все ингредиенты для приготовления этих средств есть в каждом доме, а если нет, то стоят они не так уж и дорого.

Эффективные способы очистки белой обуви

Уксус, стиральный порошок и лимонная кислота (или перекись) — смешайте 1 ст.л. уксуса, 1 ст.л. лимонной кислоты и добавьте немного стирального порошка. Густую кашицу, которая получилась, нанесите на кроссовки и оставьте на 10 минут, затем смойте водой.

Зубная паста — намажьте кроссовки, обязательно обычной белой пастой (не цветной!). Немного подержите на обуви, а после остатки уберите салфеткой.

— намажьте кроссовки, обязательно обычной белой пастой (не цветной!). Немного подержите на обуви, а после остатки уберите салфеткой. Сода — смешайте порошок с водой, чтобы получилась густая каша. Нанесите смесь на грязные участки, оставьте на 15 минут, а затем смойте водой.

— смешайте порошок с водой, чтобы получилась густая каша. Нанесите смесь на грязные участки, оставьте на 15 минут, а затем смойте водой. Ацетон и уксус — средство, которое хорошо очищает подошву. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях, протрите раствором подошву, а затем все смойте водой.

— средство, которое хорошо очищает подошву. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях, протрите раствором подошву, а затем все смойте водой. Мицеллярная вода — смочите ватный диск в средстве и протрите загрязненные участки.

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