Зачем варить ложки и вилки из нержавейки: полезная хитрость хозяек

Отличный лайфхак очистки столовых приборов из нержавеющей стали в домашних условиях

Неопрятные ложки и вилки всегда портят впечатление даже о самом простом обеде. Конечно, столовые приборы из нержавеющей стали самые практичные — они не подвергаются коррозии, не чернеют. Однако на них часто скапливается налет, от которого бывает трудно избавиться.

Почистить вилки и ложки из нержавейки можно и просто пищевой содой, но процесс этот получается кропотливым. Как пишет Ukr.Media, хитрые хозяйки прибегают к обычному кипячению, которое справится даже со следами кофе и чая.

Как избавиться от налета на ложках и вилках из нержавейки

В кастрюлю или другую удобную емкость наливаем 2 л воды. Засыпаем по 2 столовых ложки соды и соли. Столовые приборы кипятим 20-30 минут. Затем ложки и вилки промываем под проточной водой. Для большей эффективности кипятим еще раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.