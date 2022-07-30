Зачем варить ложки и вилки из нержавейки: полезная хитрость хозяек
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Отличный лайфхак очистки столовых приборов из нержавеющей стали в домашних условиях
Неопрятные ложки и вилки всегда портят впечатление даже о самом простом обеде. Конечно, столовые приборы из нержавеющей стали самые практичные — они не подвергаются коррозии, не чернеют. Однако на них часто скапливается налет, от которого бывает трудно избавиться.
Почистить вилки и ложки из нержавейки можно и просто пищевой содой, но процесс этот получается кропотливым. Как пишет Ukr.Media, хитрые хозяйки прибегают к обычному кипячению, которое справится даже со следами кофе и чая.
Как избавиться от налета на ложках и вилках из нержавейки
В кастрюлю или другую удобную емкость наливаем 2 л воды. Засыпаем по 2 столовых ложки соды и соли. Столовые приборы кипятим 20-30 минут. Затем ложки и вилки промываем под проточной водой. Для большей эффективности кипятим еще раз.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.