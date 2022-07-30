Укр

Зачем варить ложки и вилки из нержавейки: полезная хитрость хозяек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
736
Как избавиться от налета на ложках, вилках
Как избавиться от налета на ложках, вилках

Отличный лайфхак очистки столовых приборов из нержавеющей стали в домашних условиях

Неопрятные ложки и вилки всегда портят впечатление даже о самом простом обеде. Конечно, столовые приборы из нержавеющей стали самые практичные — они не подвергаются коррозии, не чернеют. Однако на них часто скапливается налет, от которого бывает трудно избавиться.

Почистить вилки и ложки из нержавейки можно и просто пищевой содой, но процесс этот получается кропотливым. Как пишет Ukr.Media, хитрые хозяйки прибегают к обычному кипячению, которое справится даже со следами кофе и чая.

Как избавиться от налета на ложках и вилках из нержавейки

В кастрюлю или другую удобную емкость наливаем 2 л воды. Засыпаем по 2 столовых ложки соды и соли. Столовые приборы кипятим 20-30 минут. Затем ложки и вилки промываем под проточной водой. Для большей эффективности кипятим еще раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.

Теги:
#Чистка #Лайфхаки