Как очистить конфорки от грязи и жира всего за 5 минут: простейший метод

Благодаря этому способу, ваша плита будет сиять как новая.

У готовки есть один минус, из-за которого часто домохозяйки и вовсе не хотят что-то варить или жарить. Этот минус — это то насколько быстро загрязняется плита, которую потом приходится отмывать всеми возможными и невозможными способами. Ранее мы уже писали, как отмыть плиту с помощью картофеля, а теперь предлагаем еще один экспрес-метод.

Так как постоянно отмывать конфорки от грязи и жира в основном многим лень, то на момент уборки детали настолько загрязнены, что отмыть их кажется чем-то невозможным. Однако это не так, пишет belnovosti. Есть средство, которое готовится буквально 5 минут, а эффект от его применения будет долго радовать глаз.

Как отмыть конфорки от грязи и жира

Отметим, что это средство совсем не портит внешний вид незаменимой кухонной помощницы, поэтому им пользуются многие. В основе чудо-метода — только лимонная кислота.

В любую емкость залейте литр горячей воды. Добавьте в воду 3 столовые ложки лимонной кислоты, и размешайте до полного растворения. Положите конфорки в емкость с раствором и накройте крышкой на час. После конфорки помойте тряпкой или губкой с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды.

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