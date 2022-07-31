Как быстро вывести желтые пятна в подмышках из светлых вещей: гениальное решение

Рассказываем, как моментально убрать следы от пота, если обычная стирка уже не помогает

В знойное летнюю пору практически все потеют больше обычного, из-за чего у многих появляется лишняя головная боль — как отстирать пятна от пота, чтобы это было легко и быстро, особенно на белых вещах.

По этой причине некоторые люди отказываются покупать белые вещи, но те, кому приходится носить белую футболку или рубашку, например на работу, сталкиваются с необходимостью практически каждый день удалять пятна пота в подмышках. Справиться с желтизной в этих местах за 5 минут позволит кухонное средство для удаления жира, пишет cpykami.

Как вывести желтые пятна от пота в подмышках на белых вещах

Намачиваем пятно на одежде. Обильно наносим жироудалитель и распределяем, чтобы ткань им пропиталась. Оставляем вещь на 5 минут, а затем, потерев обработанные области, прополаскиваем в чистой воде. После этого вручную или в стиральной машине стираем вещь, чтобы полностью вымыть жироудалитель из ткани.

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